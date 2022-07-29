Formula 1'de sıradaki durak Macaristan!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı, Macaristan'da düzenlenecek.
Formula 1 heyecanı bu hafta sonu Macaristan'da devam edecek.
Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 31 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Bu sezonki yarışlarda şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 7, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR SIRALAMASI
1. Max Verstappen (Hollanda): 233 puan
2. Charles Leclerc (Monako): 170
3. Sergio Perez (Meksika): 163
4. Carlos Sainz (İspanya): 144
5. George Russell (Büyük Britanya): 143
TAKIMLAR SIRALAMASI
1. Red Bull: 396
2. Ferrari: 314
3. Mercedes: 270
4. Alpine: 93
5. McLaren: 89
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