Pep Guardiola'dan Galatasaray'a övgü: 'Türkiye'nin en büyük takımlarından biri'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola'nın açıklamaları şu şekilde:

"Biz kendi puanımıza bakacağız. Galatasaray karşısında maçı kazanmak istiyoruz. Ona odaklanacağız."

ERLING HAALAND SORUSUNA YANIT

-"Birkaç hafta önce Erling Haaland yorgun dediniz, şu anda hazır mı?"

Pep Guardiola: "Görüşmedim, bilmiyorum. Göreceğiz."

"Yarın Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor."

LEROY SANE VE İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

"Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bakacağız."

"Leroy Sane burada harikaydı. İlkay kaptanımızdı, burada büyük şeyler başardı. Her ikisi de büyük katkı sağladılar ve onlara sonsuza kadar minnettarım. Yarın onları tekrar göreceğim için mutluyum."

"GALATASARAY'A SAYGIMIZ ÇOK"

"Takım, daha iyi oynamalı ve daha fazla fırsat yaratmalı, Haaland da gol atacaktır."

"Barcelona, Bayern Münih, Manchester City ile Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamadım. Bunu isterim. Büyük bir gece olacak Galatasaray için de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa'da bulunan önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum ve atmosfer inanılmaz. Yarın gece destek bekliyoruz. Galatasaray da çok iyi bir takım. Saygımız çok."

"GALATASARAY TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMLARINDAN BİRİ"

"İlk 8'de bitirmek istiyoruz. Çok zor bir maç. Her oyun çok zor."

"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Çok iyi futbolcular alıyorlar. Hızlı, kaliteli oyuncuları var. Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz."

NICO GONZALEZ İÇİN AÇIKLAMA

Pep Guardiola'nın Nico Gonzalez'in Galatasaray maçına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili sözleri:

"Bugün maçtan önceki son idman, bugün değerlendireceğiz…"

"Türkiye'ye giden Ederson, Sane, İlkay'dan taraftarlarla ilgili çok güzel iltifatlar aldım. Orada hiç oynamadım ama buradaki atmosferin de fena olacağını düşünmüyorum."

"LEROY SANE VE İLKAY İLE KONUŞUYORUM"

"Onlarla konuşuyorum. Her zaman takip etmiyorum. Geçmişte bize çok yardımcı oldular. Birlikte güzel anılarımız var. Yarın onlara karşı oynamak güzel olacak.

"Galatasaray, her zaman üst düzey oyunculara sahip bir kulüp olmayı başardı. Kaliteliler, hızlılar... Onlara karşı oynamak bizim için heyecan verici olacak."