Fernando Muslera: 'Galatasaray için her maç zor'

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 21:32
Fernando Muslera: 'Galatasaray için her maç zor'
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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Muslera, "Kupada kaybettikten sonra burada kazanmak önemliydi. Bu zor deplasmanda, bu zor statta mücadele etmek zordu. Bize destek olan taraftarlarımıza teşekkürler. Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz" dedi.

Uruguaylı eldiven, "Çalışmayı seviyorum. Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum. Bu tip zor deplasmanlara çıkmadan takım arkadaşlarıma çalıştığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"RAKİPLER BİZE KARŞI DAHA FAZLA MÜCADELE EDİYOR" 

Muslera, "Şampiyonluk için çok çalışıyoruz. Galatasaray için her maç zor. Bize karşı rakipler ayrı enerjiyle, kendilerini çok daha fazla vererek mücadele ediyorlar. Hedefimiz şampiyonluk. Elimizden geleni yapacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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