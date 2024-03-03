Milot Rashica: 'Galatasaray'dan daha iyi oynadık'

Milot Rashica, Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybettiği maç sonrası açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 21:26
Milot Rashica: 'Galatasaray'dan daha iyi oynadık'
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Beşiktaşlı Milot Rashica, Galatasaray'a mağlup doldukları derbi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Milot Rashica, "Çok üzgünüm! Sezonun en iyi oyunlarından birini oynadık ama gol atamadık. Kötü bir gol yedik, şanssızlık sonucu kendi kalemize gol attık" dedi.

Milot Rashica ayrıca "Oyunun kontrolü bizdeydi. Galip gelemediğimiz için çok üzgünüm" açıklamasını yaptı.


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