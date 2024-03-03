Galatasaray'da derbi öncesi Zaha gelişmesi!

Yayınlanma: 03.03.2024 - 17:16

Güncelleme: 03.03.2024 - 18:11

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmılı takımda Wilfred Zaha gelişmesi yaşandı.

NTV Spor'un haberine göre, ayak bileğindeki ödem nedeniyle Wilfred Zaha maç kadrosunda yer almadı.

4 OYUNCU DAHA KADRODA YER ALMADI

Sarı-kırmızılılarda Zaha'nın dışında; Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Serge Aurier ve Hakim Ziyech, dev maçın kadrosunda yer almadı.

Bu isimlerden Abdülkerim, Ziyech ve Aurier'in sakatlıkları bulunuyor. Sergio Oliveira ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.