Fernando Muslera Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor: 18 maç daha oynarsa...

Galatasaray forması Süper Lig'de 411 defa giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızlı kulübün tarihine bir kez daha adını yazdırabilir.

Fernando Muslera Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor: 18 maç daha oynarsa...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 10:26

Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Fernando Muslera, adını bir başka istatistikle daha Türk futbol tarihine yazdırmaya hazırlanıyor.

Takvim'in haberine göre, 2011 yılından beri Cimbom'da forma giyen kaptan Muslera, 18 Süper Lig maçında daha görev alırsa kulüp tarihinin ligde en fazla forma giyen oyuncusu olacak.

REKOR BÜLENT KORKMAZ'DA

Şu anki rekor 428 maç ile efsane kaptan Bülent Korkmaz'da bulunuyor. Bu sezon 11 maçta oynayan 38 yaşındaki Uruguaylı kaleci, 15 gol yerken 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Tecrübeli kalecinin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 


Etiketler: #fernando muslera #galatasaray #tarih

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