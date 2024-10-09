Fernando Muslera Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor: 18 maç daha oynarsa...
Galatasaray forması Süper Lig'de 411 defa giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızlı kulübün tarihine bir kez daha adını yazdırabilir.
Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Fernando Muslera, adını bir başka istatistikle daha Türk futbol tarihine yazdırmaya hazırlanıyor.
Takvim'in haberine göre, 2011 yılından beri Cimbom'da forma giyen kaptan Muslera, 18 Süper Lig maçında daha görev alırsa kulüp tarihinin ligde en fazla forma giyen oyuncusu olacak.
REKOR BÜLENT KORKMAZ'DA
Şu anki rekor 428 maç ile efsane kaptan Bülent Korkmaz'da bulunuyor. Bu sezon 11 maçta oynayan 38 yaşındaki Uruguaylı kaleci, 15 gol yerken 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.
Tecrübeli kalecinin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Etiketler: #fernando muslera #galatasaray #tarih
Spor Haberleri
- Bugün hangi maçlar var?
- Uruguaylı kaleci tarihe geçmeye hazırlanıyor!
- Rumen oyuncuya sürpriz talip!
- Beşiktaş'ta Immobile fırtınası!
- Jürgen Klopp'un yeni takımı belli oldu!
- Gaziantep'te göçmen kaçakçısı 3 zanlı tutuklandı
- Üç ekip Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi!
- Beşiktaş, İsrailli ekibine mağlup oldu!
- Galatasaray Yunan ekibini mağlup etti!
- Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Semih Çelik’in arkasındaki gizemli kişi ortaya çıktı
- Ünlü köfte zincirinde 'domuz eti' skandalı
- Adana halinin cuma günü kapatılmasına karar verildi
- Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı!
- DNA sonucuna Rezan Epözdemir'den ilk yanıt
- Cem Garipoğlu’nun ailesinden açıklama geldi!
- 'Alnınızı karışlamazsam namerdim!'
- Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti!
- 'İyi hal' kalkacak mı?
- Mezardaki DNA Cem Garipoğlu'na ait çıktı