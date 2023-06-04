Fernando Muslera: 'Gurur duyuyorum'

Yayınlanma: 04.06.2023 - 22:20

Güncelleme: 04.06.2023 - 22:21

Fernando Muslera, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Muslera, takım olarak çalışarak şampiyonluğu ve derbiyi kazandıklarının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta amacımıza ulaştık. 12 yılda 6 kupa aldım, gurur duyuyorum tabii ki. Derbiyi 3-0 yendiğimiz için de mutluyum. Hep birlikte çalıştık ve amacımıza ulaştık."