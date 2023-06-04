Fernando Muslera: 'Gurur duyuyorum'
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera, maçın ardından görüşlerini aktardı. Muslera, "Geçen hafta amacımıza ulaştık. 12 yılda 6 kupa aldım, gurur duyuyorum tabii ki" ifadelerini kullandı.
Fernando Muslera, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Muslera, takım olarak çalışarak şampiyonluğu ve derbiyi kazandıklarının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
"Geçen hafta amacımıza ulaştık. 12 yılda 6 kupa aldım, gurur duyuyorum tabii ki. Derbiyi 3-0 yendiğimiz için de mutluyum. Hep birlikte çalıştık ve amacımıza ulaştık."
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