Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

Yayınlanma: 04.06.2023 - 22:09

Güncelleme: 04.06.2023 - 22:09

Bu sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi sahasında konuk etti ve karşılaşmayı 3-0 kazandı. Bu sonuçla beraber Okan Buruk'un öğrencileri iç sahada oynadığı tüm derbileri kazandı ve bunu 2012-2013 sezonundan sonra başaran ilk Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray 2-1 Trabzonspor

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

EN SON FATİH TERİM BAŞARMIŞTI

Galatasaray'da bu başarıyı yakalayan son Türk teknik direktör Fatih Terim'di.