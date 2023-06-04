Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk derbi performansı ile sarı-kırmızılı takımın tarihine adını yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 22:09
Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti
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Bu sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi sahasında konuk etti ve karşılaşmayı 3-0 kazandı. Bu sonuçla beraber Okan Buruk'un öğrencileri iç sahada oynadığı tüm derbileri kazandı ve bunu 2012-2013 sezonundan sonra başaran ilk Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray 2-1 Trabzonspor

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

EN SON FATİH TERİM BAŞARMIŞTI

Galatasaray'da bu başarıyı yakalayan son Türk teknik direktör Fatih Terim'di.


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