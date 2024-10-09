Galatasaraylı Gabriel Sara hayalini açıkladı: 'Bunu başarmak için çok çalışıyorum'

Yayınlanma: 09.10.2024 - 13:33

Güncelleme: 09.10.2024 - 13:33

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, hedefleriyle ilgili dikkat çeken açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla geçer not alan Sara, hayalinin Brezilya Milli Takımı'na çağrılmak olduğunu söyledi.

"BUNUN İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Brezilyalı yıldız yaptığı açıklamada, "Kariyerimin her aşamasında olduğu gibi benim için de bazı şeylerin gerçekleştiğini görmek güzel. Milli takıma çağrılmak bir sonraki hedefim ve bunun doğru zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum. Dünya Kupası'nda oynama hayalim var ve bunu başarmak için çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

11 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Galatasaray'ın Norwich City'den 18 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Sara, 11 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki futbolcu, Brezilya Milli Takım formasını henüz giyemedi.