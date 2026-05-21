Fernando Muslera'nın hatası Arjantin'de gündem oldu: Teknik direktöründen destek gecikmedi

21.05.2026 12:13:00
Güncellenme:
Libertadores'te Estudiantes, Flamengo'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Flamengo'nun golünde Estuidantes kalecisi Fernando Muslera'nın hatası Arjantin'de gündem oldu. Deneyimli kalecinin teknik direktörü Alexander Medina maç içinde destek verdi.

Güney Amerika'nın en prestijli turnuvalarından biri olan CONMEBOL Libertadores'te A Grubu beşinci maçında Brezilya ekibi Flamengo ile Arjantin temsilcisi Estudiantes karşı karşıya geldi. Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından Flamengo ikinci yarıda Pedro'nun attığı golle maçı 1-0 kazanarak gruptaki namağlup serisini sürdürdü.

Kariyerini Estudiantes'te sürdüren Fernando Muslera maça ilk 11'de başladı. Muslera'nın Flamengo'nun golündeki hatası, Arjantin basınında gündem oldu. Bazı taraftarlar Muslera'ya hatası nedeniyle tepki gösterirken Estudiantes Teknik Direktörü Alexander Medina'nın deneyimli kaleciye verdiği destek maç sırasında kameraları yansıdı.

MUSLERA'YA DESTEK

Arjantin basınının aktardığı haberlere göre mücadeleye su molası verildiği ve takımın yedek kulübesine geldiği sırada Muslera hatası nedeniyle özür diledi. Medina ise oyuncusu teselli edip, "Ne özrü! Saçmalama. Bizi binlerce kez kurtardın, bu kadar üzgün olma! Unutalım gitsin" ifadelerini kullandı.

İşte Flamengo'nun golü:

Fernando Muslera'dan Galatasaray itirafı: 'Verdiğim en iyi karar' Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, basın mensuplarına verdiği röportajda sarı-kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu.
Fernando Muslera'dan dikkat çeken Galatasaray açıklaması: 'Futbolu bıraktığımda...' Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, 4 yıllık aranın ardından yeniden Uruguay Milli Takımı'na davet edildi. Muslera, milli takıma yeniden seçildiği için mutlu olduğunu belirtirken Galatasaray'a geri dönüşü hakkında da konuştu.
Muslera geri döndü: Uruguay ile İngiltere berabere kaldı! Uruguay, İngiltere ile hazırlık karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı. Bu maçta Fernando Muslera 3.5 yıl sonra ilk kez milli formayı giydi.