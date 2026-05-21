Fernando Muslera'nın hatası Arjantin'de gündem oldu: Teknik direktöründen destek gecikmedi

Güney Amerika'nın en prestijli turnuvalarından biri olan CONMEBOL Libertadores'te A Grubu beşinci maçında Brezilya ekibi Flamengo ile Arjantin temsilcisi Estudiantes karşı karşıya geldi. Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından Flamengo ikinci yarıda Pedro'nun attığı golle maçı 1-0 kazanarak gruptaki namağlup serisini sürdürdü.

Kariyerini Estudiantes'te sürdüren Fernando Muslera maça ilk 11'de başladı. Muslera'nın Flamengo'nun golündeki hatası, Arjantin basınında gündem oldu. Bazı taraftarlar Muslera'ya hatası nedeniyle tepki gösterirken Estudiantes Teknik Direktörü Alexander Medina'nın deneyimli kaleciye verdiği destek maç sırasında kameraları yansıdı.

MUSLERA'YA DESTEK

Arjantin basınının aktardığı haberlere göre mücadeleye su molası verildiği ve takımın yedek kulübesine geldiği sırada Muslera hatası nedeniyle özür diledi. Medina ise oyuncusu teselli edip, "Ne özrü! Saçmalama. Bizi binlerce kez kurtardın, bu kadar üzgün olma! Unutalım gitsin" ifadelerini kullandı.

İşte Flamengo'nun golü: