Fernando Muslera sezon sonunda ayrılıyor mu?

17 Ocak 2022 Pazartesi, 09:37

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim’in ayrılığı sonrası tartışılmaya devam ederken bir sorun da kaleci transferi konusunda çıktı.

TV100 kanalına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Işıtan Gün, Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılacağını söyledi.



Işıtan Gün yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın orta sahada ya da forvette yaşanan sorunların çözümünden önce Muslera’nın ayrılığı sonrası iyi bir kalecinin takıma katılması gerektiğini belirtti.



Işıtan Gün, “6 ve 9 numaradan önce bizim iyi bir kaleciye ihtiyacımız var. Muslera düzelse bile, iyileşse bile biz çok iyi bir kaleci alacağız çünkü Muslera gidecek. Muslera ile yollarımızı ayıracağız” diye konuştu.



SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK



Sarı-kırmızılıların sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetmeye hazırlandığı Fernando Muslera'nın Galatasaray ile mukavelesi mevcut şartlarda 30 Haziran 2024'te sona erecek.



Fernando Muslera bu sezon sakatlık yaşamadan önce Galatasaray formasını 27 kez giydi. Tecrübeli file bekçisi bu mücadelelerde ağlarında 32 gol gördü. Uruguaylı eldiven aynı süreçte 8 mücadelede kalesini gole kapattı.



Galatasaray'ın 2011-2012 sezonu başında Lazio'dan 6 milyon 750 bin euro bedelle kadrosuna kattığı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda başarılarla dolu bir kariyer geçirdi. Tecrübeli eldiven, Galatasaray kariyerine 14 kupa sığdırdı.

