'Yiğido' isimli muhabbet kuşundan Muslera'ya 'geçmiş olsun' mesajı
Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak'ın Sivasspor taraftarı olan 'Yiğido' isimli muhabbet kuşu, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Galatasaraylı kaleci Muslera için, 'Geçmiş olsun Muslera' dedi.
Süper Lig'in 16'ncı hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Galatasaray'da maçta sakatlanan kaleci Muslera'yı Yiğido isimli muhabbet kuşu unutmadı.
Ömer Bayrak'a ait olan ve konuşkan özelliği ile dikkat çeken muhabbet kuşu, kısa sürede öğrendiği cümleyi tekrarlayarak, 'Geçmiş olsun Muslera' demeyi öğrendi.
'Yiğido' ile boş kaldığı sürece bireysel olarak ilgilendiğini belirten Ömer Bayrak, "Uzun cümleler kuruyor. Sivas türküleri ve Sivasspor sloganlarını da söylüyor. Geçen maçta da çok üzüldük, Muslera sakatlandı. Allah hiçbir futbolcunun başına vermesin. Kimse sakatlık geçirmesin. Onun için bir slogan yaptık. 'Geçmiş olsun Muslera' dedik. Bu şekilde kendisine dileklerde bulunduk" dedi.
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