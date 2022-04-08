Fernando Muslera: Torrent, çok büyük bir hoca

08 Nisan 2022 Cuma, 00:00

Galatasaraylı deneyimli kaleci Fernando Muslera, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da uzun süre kalmak istediğini ve Türkiye'yi evi gibi gördüğünü belirten Fernando Muslera, "Son iki yıl değişik zorluklar yaşadım. Ama bunlar yolda karşılaştığımız engellerdir. Etrafından geçmeyi ve devam etmeyi bilmemiz gerekiyor ve ben de buna odaklandım. Galatasaray'a geldiğim zaman, şampiyonluk kazanmak ve kendimi göstermek için gelmiştim. Birçok şampiyonluğumuz oldu. Elimden geldiğince kendi performansımı geliştirmeye çalıştım. Mutlu ve uzun yıllar geçirdim. Benim için özel bir yer. Her zaman aynı cevabı vereceğim; Galatasaray ve Türkiye benim evim. Burada kalabildiğim en uzun sürece kalmak istiyorum" diye konuştu.

"TORRENT BÜYÜK HOCA"

İspanyol teknik direktör Domenec Torrent hakkında da konuşan Muslera, "Domenec Torrent çok büyük bir hoca. Kendisini de ekibini de takım olarak çok seviyoruz. Umarım onlarla şampiyonluklar kazanırız" sözleriyle övgüde bulundu.

Uruguaylı file bekçisinin açıklamalarının devamı şu şekilde:

"SON 2 YIL BENİM İÇİN ZORLULARLA GEÇTİ"

"Son 2 yıl benim için zorluklarla geçti. Ancak bu zorlu yollardan geçmemiz gerekiyor. Galatasaray'a geldiğim zaman şampiyonluklar kazanmak, kendimi göstermek için geldim. Birçok şampiyonluklar kazandık. Elimden geldiğince performansımı geliştirmeye çalıştım. Mutlu yıllar geçirdim."

"SAĞLIK EKİBİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Doktor Yener İnce, tıbbi ekibi ve kendisi bana çok yardımcı oldular. Bacağım ve diz kapağımdaki rahatsızlıklardan dolayı bana çok yardımcı oldular. Günün sonunda gerçekten bütün sağlık ekibine teşekkür ediyorum."