Fernando Muslera'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Sezon sonu...'

Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera maçın ardından konuştu.

Fernando Muslera'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Sezon sonu...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 22:24

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin 5. yıldız olduğunu söyleyen Muslera, "Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Önemli bir maçtı, bir derbiydi. Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde de kazanmak kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. Çok çalışan bir ekibimiz var. 5. yıldız için her şeyi yapıyoruz. Birçok alternatifle gol bulabileceğimizi gösterdik. Çok mutluyuz" dedi.

SEZON SONU VEDA EDECEK Mİ?

Okan Buruk'un "Sezon sonu ayrılacak isimler olacak" açıklaması üzerine ayrılık ihtimali hakkında konuşan Muslera, "Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı muhabbetlerin, sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz" sözlerini sarf etti.

Şampiyonluk hedefine değinen tecrübeli kaleci, "Biz geçen sene maç maç gittik. Bu sene de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk en önemlisi. Onun için her şeyi yapmaya hazırız"ifadelerini kullandı.


Etiketler: #fernando muslera #galatasaray #ayrılık #beşiktaş

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