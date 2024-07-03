Fernando Muslera'dan Mert Günok ve Arda Güler paylaşımı!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:54

Güncelleme: 03.07.2024 - 09:54

A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Mert Günok'a Avusturya maçının son saniyelerinden yaptığı kurtartışın ardından Fernando Muslera'dan tebrik geldi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Beşiktaş'tan rakibi olan Mert Günok'un A Milli Takım'daki harika kurtarış üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

'KLAS, BÜYÜK DAHİ'

Öte yandan Muslera, Arda Güler için ise " "Klas, büyük dahi" yorumunu yaptı.

Öte yandan Mert Günok, %80 ile bir Avrupa Şampiyonası'nda Rüştü Reçber'in (%85.2; EURO 2000) ardından en yüksek kurtarış yüzdesi yakalayan ikinci Türk kaleci oldu.