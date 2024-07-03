Fernando Muslera'dan Mert Günok ve Arda Güler paylaşımı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera, A Milli Takım'ın file bekçisi Mert Günok'u Avusturya maçındaki başarısından dolayı tebrik etti.
A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Mert Günok'a Avusturya maçının son saniyelerinden yaptığı kurtartışın ardından Fernando Muslera'dan tebrik geldi.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Beşiktaş'tan rakibi olan Mert Günok'un A Milli Takım'daki harika kurtarış üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
'KLAS, BÜYÜK DAHİ'
Öte yandan Muslera, Arda Güler için ise " "Klas, büyük dahi" yorumunu yaptı.
Öte yandan Mert Günok, %80 ile bir Avrupa Şampiyonası'nda Rüştü Reçber'in (%85.2; EURO 2000) ardından en yüksek kurtarış yüzdesi yakalayan ikinci Türk kaleci oldu.
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