Fernando Muslera'dan takım savunmasına övgü!
Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Bodrum FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Muslera, "Çok mutluyuz yaptığımız işten dolayı, gösterdiğimiz performanstan dolayı. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyoruz. İçeride ve dışarıda bize inanılmaz yardımcı oluyorlar. Birkaç maçımız kaldı. Aynı istekle oynamak istiyoruz. Herkes çok iyi performans gösterdi. Onları da ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.
40 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Galatasaray'ın iç sahada 40 yıl sonra üst üste 5 maç kalesini gole kapatmasının hatırlatılması üzerine Fernando Muslera, "40 yıl sonra bu da bizim başarılarımızdan birisi. Bunu da kazanmak istiyorduk. Kaleci olarak ben öne çıkıyorum ama takım savunmasını da tebrik etmek istiyorum. Takımlar bize karşı bekledikleri için daha da önemli. Bir rekor daha kazandığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam etmek ve birkaç rekor daha kırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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