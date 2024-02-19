Fernando Santos Beşiktaş tarihine geçti: İç sahada dikkat çeken istatistik!

Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, siyah-beyazlı takımın başında önemli bir başarıya imza attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 23:16
Fernando Santos Beşiktaş tarihine geçti: İç sahada dikkat çeken istatistik!
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Beşiktaş, Fernando Santos'la birlikte iç sahada kalesini gole kapattı.

Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik direktör yönetiminde ligde çıktığı 4 iç saha maçında kalesinde gol görmedi.

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BEŞİKTAŞ'IN ALDIĞI SONUÇLAR

Beşiktaş bu sürede, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor ve Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'la ise 0-0 berabere kaldı.

Fernando Santos'lu Beşiktaş ayrıca bu sürede Ziraat Türkiye Kupası'nda iç sahada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.

İÇ SAHADA SIRADAKİ LİG MAÇI DERBİ

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlılar Konyaspor'un ardından ligdeki ilk iç saha maçına ise 3 Mart'ta Galatasaray karşısında çıkacak.

BEŞİKTAŞ TARİHİNDE İKİNCİ!

Fernando Santos, ligdeki dört maçlık istatistiği ile Beşiktaş tarihine geçti.

Portekizli teknik direktör, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk dört iç saha maçında gol yemeyen ikinci hoca oldu. Siyah-beyazlılarda daha önce aynı başarıya Horst Buhtz (4 maç, Aralık 1972 - Ocak 1973) imza atmıştı.


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