Fernando Santos: 'Herkesten katkı bekliyorum'

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 19:45
Fernando Santos: 'Herkesten katkı bekliyorum'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Santos, "Kazanmak istiyoruz. Beklentimiz iyi oyun ve maçı kazanmak. Çok iyi hazırlandık. Konyaspor kötü durumda olmasına rağmen çalışan ve rekabetçi bir takım ama gerekeni yapmak zorundayız. Bugün gerekeni yapacağız ve kazanacağız" dedi.

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Takımın ilk defa neredeyse tam kadro olduğunu söyleyen Santos, "İlk defa tüm takım birlikte gibiyiz ama sakat oyuncularımız da var. Rekabetçi bir takım oluşturmak için herkesin takımda olması önemli. Herkesten katkı bekliyorum. Bu yüzden takımın hemen hemen hepsinin bir arada olması bizim için önemli" ifadelerini kullandı.


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