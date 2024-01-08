Fernando Santos, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Fernando Santos, İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcıya yarın Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenleyecek.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, İstanbul'a geldi.
Portekiz'den yardımcı antrenörleriyle İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli teknik adamı siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Hüseyin Yücel, Kaan Şakul, Işıl Zeybek ve Burak Aslan çiçeklerle karşıladı.
Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcıya yarın Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenleyecek. Fernando Santos'un imza töreninin yarın 12.00'de Hasan Arat'ın katılımıyla gerçekleşeceği belirtildi.
Siyah-beyazlı yöneticiler, Portekizli teknik adamın pasaport işlemleri devam ederken havalimanı salonunda bir süre sohbet ettikten sonra birlikte basın mensuplarına poz verdi.
Beşiktaş atkısıyla poz veren Santos, kartal pozu yaptıktan sonra kendisine ayrılan araca binerek havalimanından ayrıldı.
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