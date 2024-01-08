Menajerler tarafından önerildi: İşte Fernando Santos'un Beşiktaş'taki ilk hamlesi!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da kiralık olarak forma giyen Renato Sanches'in, Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile anlaşan Beşiktaş'a önerildiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:38
Menajerler tarafından önerildi: İşte Fernando Santos'un Beşiktaş'taki ilk hamlesi!
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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a Renato Sanches önerisi geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan ve kiralık olarak forma giydiği Roma'dan ayrılması beklenen Portekizli yıldız menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Renato Sanches

Fransız basınında daha önce çıkan haberde, PSG'nin Sanches'in yeni bir kulüp bulması halinde Roma ile kiralık sözleşmesini devre arasında feshetmesine izin vereceği belirtilmişti.

SANTOS İLE BİRLİKTE KUPAYA UZANMIŞLARDI

26 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Roma'da 9 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Renato Sanches'i yakından tanıyor. Sanches, Fernando Santos yönetiminde EURO 2016'da zafere uzanan Portekiz Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmuştu.


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