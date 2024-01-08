Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:51

Güncelleme: 08.01.2024 - 10:51

Portekiz ile birlikte EURO 2016'yı ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fernando Santos, Beşiktaş teknik direktörlüğene getirildi. Peki, Fernando Santos kimdir? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos kaç yaşında, nereli? Fernando Santos'un çalıştırdığı takımlar...

FERNANDO SANTOS KİMDİR?

Dünyaca ünlü Teknik Direktör Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı. Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı. Sporculuk kariyeri yanında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi alan yeni hocamız oyunculuğunun ardından Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde Teknik Direktörlük yaptı.

Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupasına taşıdı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligine götürdü. Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi. Yunanistan Milli Takımını Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupasında tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı. Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımını Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı. Portekiz tarihin ilk büyük başarıları onun döneminde geldi. Fernando Santos son olarak Polonya Milli Takımında görev aldı.

FERNANDO SANTOS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

1987-1994 Estoril

1994-1998 Estrela da Amadora

1998-2001 Porto

2001-2002 AEK Atina

2002-2003 Panathinaikos

2003-2004 Sporting

2004-2006 AEK Atina

2006-2007 Benfica

2007-2010 PAOK

2010-2014 Yunanistan

2014-2022 Portekiz

2023 Polonya

2024- Beşiktaş