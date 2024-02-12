Fernando Santos yeni transferleri değerlendirdi: 'Sadece bu üç oyuncu özelinde...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 0-0 sona eren Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 22:49
Fernando Santos yeni transferleri değerlendirdi: 'Sadece bu üç oyuncu özelinde...'
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos, maçın ardından yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendirdi.

Fernando Santos'un açıklamaları şöyle:

"Aslında oyuncularımın sahada gösterdiği mücadele açısından tatmin oldum ama sonuç amlamında tatmin değilim. Rakip takım da çok iyi mücadele etti. Gelecek için bazı şeyleri düzeltmek zorundayız. Organize atak anlamında sıkıntı yaşadık. Çok fazla uzun top oynadık ve bu şekilde yapmamalıydık. Sürekli çalışarak bunları geliştirmek zorundayız. Oyunumuza baktığımızda bu maçın berabere bitmesi adil bir sonuç oldu."

"MÜCADELE ANLAMINDA ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

"Dışarıda kalan oyuncularımız geldi, yeni oyuncular geldi, sakatlıktan dönen oyuncular olacak. Herkes kadroda olduğu zaman onlar da bu savaşa katılacak ve mücadele anlamında çok daha iyi olacak."

YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSI

Bu arada Santos, yeni transferler Worral, Muçi ve Al Musrati'nin performanslarının sorulması üzerine "Sadece bu üç oyuncu özelinde konuşmak diğer oyunculara saygısızlık olur. Ben 'yeni gelen oyuncular', 'eski oyuncular' şeklinde konuşmayı sevmiyorum. Soruyu anlıyorum ama bu konuda konuşamam. Onlar takıma yardımcı olacaklar, eksik oyuncular gelecekler ve herkes takıma yardımcı olacak" yanıtını verdi.


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