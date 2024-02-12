Gol sesi çıkmadı: Beşiktaş, Kayseri'den 1 puanla döndü! Kayserispor 0-0 Beşiktaş

Yayınlanma: 12.02.2024 - 18:55

Güncelleme: 12.02.2024 - 21:53

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor ile Fernando Santos'un yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte ligde Kayserispor'a karşı oynadığı son 7 maçı da kazanan Beşiktaş'ın sarı-kırmızılı ekibe karşı olan serisi de son bulmuş oldu.

Ligde oynadığı son deplasman maçından da galibiyetle ayrılamayan Beşiktaş puanını 40'a yükseltirken, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 3. lig maçından da beraberlik ile ayrılan Kayserispor 29 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlarken, Kayserispor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Kayserispor 0-0 Beşiktaş

91' Mehdi Bourabia'nın ortasında ön direkte iyi yükselen Karimi'nin vuruşu üstten auta çıktı.

90' Arif, Semih'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

87' Net fırsat kaçtı. Karimi'nin kullandığı köşe vuruşunda Morte kafayı vurmadan Mert topu yumrukladı. Kale ağzında boşta kalan Arif'in rövaşatası üstten auta çıktı.

86' Sol kanattan çalımlarla gelen Ramazan önünü boşalttı ve kaleyi yokladı ancak Mert topu güçlükle çelmeyi başardı.

83' Muçi kendi ceza sahasından aldığı topu rakip yarı sahanın ortasına kadar sürdü ancak final pasını veremeden Arif araya girdi.

82' Beşiktaş'ta oyuncu değişiklikleri çıkan isimler Zaynutdinov ve Muleka giren oyuncular Emrecan ve Rebic.

76' Kayserispor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Mehmet Eray giren oyuncu Ramazan Civelek.

75' Necip savunma arkasına sarkan Muleka'ya pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

71' Cardoso ön alanda kazandığı topla ceza sahasına girdi ancak Worrall şutu çekmeden topla arasına girdi ve topu auta çıkardı.

66' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Cenk giren oyuncu Al-Musrati.

64' Gökhan Sazdağı, Cenk'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

63' Kayserispor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Otabek Shukurov giren oyuncu Ali Karimi.

59' Kayserispor etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Gökhan'ın ortasına iyi yükselen Morte'nin şutu direğin üstünden auta çıktı.

58' VAR kontrolünün ardından karşılaşma tekrardan hareketlendi.

56' Ön alan baskısıyla topu kazanan Muçi çalımlarla ceza sahasına girdi ve şutunu çekti ancak top savunmadan geri döndü. Pozisyonun devamında Julian Jeanvier yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

54' Kayserispor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan'ın ortasında Otabek Shukurov kafayı vurdu ancak top yandan auta çıktı.

52' Kayserispor etkili geldi. Ön alanda topu kazanan Morte sol kanattan ilerleyen Cardoso'ya pasını verdi. Ceza sahasına girerken kaleyi yoklayan Cardoso'nun vuruşu yan direkten oyun alanına döndü.

48' Onur sağ kanattan hareketlenen Semih'e pasını vermek istedi fakat savunma topu kornere gönderdi.

44' Mert sol kanattan hareketlenen Zaynutdinov'a pasını gönderdi ancak zemine çarpıp hızlanan top auta çıktı.

41' Mehdi Bourabia, Gedson'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

39' Muçi'nin geri pasında araya giren Cardoso şutunu çekti ama Necip'e çarpan top kornere çıktı.

37' Bu kez de Worrall sol kanattan hareketlenen Semih'e pasını vermek istedi fakat top doğrudan taca çıktı.

36' Mert sol kanattan hareketlenen Cenk'i topla buluşturmak istedi fakat pası doğrudan taca çıktı.

30' Kayserispor etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Morte ortasında arka direkteki Cardoso'ya topu ulaştırdı. Dar açıdan kaleyi yoklayan Cardoso'nun şutu Mert'te kaldı.

28' Sol kanattan ceza sahasına giren Muçi uzak köşeye şutunu çekti ancak kaleci Bilal topu kurtardı.

26' Orta sahada topu alan ve Mert'in önde olduğunu gören Bourabia, uzak mesafeden şansını denedi. Bourabia'nın şutu dışarıya gitti.

23' Worrall sol kanattan savunma arkasına sarkan Semih'i topla buluşturmak istedi fakat pası doğrudan taca çıktı.

22' Sağ kanattan bir anda ceza sahasına giren Boa Morte ortasını açtı fakat soğukkanlı kalan Amartey kafasıyla kaleci Mert'e pasını verdi.

15' Julian Jeanvier sağ kanattan savunma arkasına sarkan Otabek Shukurov'u topla buluşturmak istedi fakat Zaynutdinov araya girdi.

11' Orta alandan topla birlikte gelen Boa Morte şansını uzaklardan denedi fakat şutu Necip'e çarpıp kornere çıktı.

7' Worrall sol kanattan savunma arkasına sarkan Zaynutdinov'u topla buluşturmak istedi fakat pası doğrudan auta çıktı.

4' Ön alan baskısıyla topu kazanan Nazon ceza sahasına girdi ancak şutunu çekemeden Worrall topu kornere gönderdi.

1' Mücadele ilk düdük çaldı.