Beşiktaş'tan TFF'ye çıkarma: 'Bizim tek isteğimiz...'

Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:10

Güncelleme: 12.02.2024 - 16:22

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Türkiye Kupası kura çekimi sonrası açıklamalar yaptı.

Onur Göçmez yaptığı açıklamada, "Artık Beşiktaş eski köklerine dönen bir yapılanma içinde. Bizim için aslında her şey yeniden başlıyor. Hem lig hem kupa... Hedefimiz var, kupayı almak ve ligi de en iyi seviyede kapatmak. Bizim yapacağımız şey inanmak ve mücadele etmek" dedi.

Onur Göçmez

"TEK İSTEĞİMİZ EŞİTLİK VE ADALET"

TFF ile görüştüklerini söyleyen Onur Göçmez, "Bugün TFF başkanımız sağ olsun, yaptığımız toplantıda kendine ifade ettiğimiz konu şu; VAR ile alakalı problemlerden bahsettik, ciddi sorunlardan bahsettik. Karşılıklı notlar aldık. Bundan sonraki süreçlerde lütfen bu konunun üzerine değinilmesi gerektiğini ilettik. Çok ciddi bir emek ve mücadele var. En zorlu dönemde bizler Beşiktaş'ın adamıyız. Mücadele veriyoruz. Türk futboluna fayda sağlamaya çalışıyoruz. Tek isteğimiz eşitlik ve adalet. Bizim var ya, 'Şerefimizle oynayıp hakkımızla kazanmak', bizim tek mücadelemiz bu. Beşiktaş'ın tek isteği bu. Bundan sonra her şeyin daha güzel olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İLETİŞİME İNANIYORUZ"

"TFF'ye birçok kulüp görüşmeye geldi, bireysel görüşmelerle sorunların çözüleceğine inanıyor musunuz?" sorusuna Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, "İletişim sanattır. Biz Beşiktaş'ı temsil ediyoruz. İletişime inanıyoruz. İletişimle aramızdaki sorunları çözemezsek farklı yöntemlere de inanıyoruz. İletişim, insanlara saygı duymak, sevgiyi ve inancı ortaya koymanın önemli bir temel olduğunu düşünüyoruz. Beşiktaş olarak büyük bir camiayız ve Türk futbolunun en önemli camialarından biriyiz. Bir şeyleri temsil ederek o duruşu sergilemek lazım. Bugün buradayız. Gerekli notları ilettik. Bundan sonra da adalet ve eşitlik kapsamında güzel şeyler olacağına inanıyoruz" diye konuştu.