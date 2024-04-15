Fernando Santos'tan ayrılık sonrası ilk açıklama

Yayınlanma: 15.04.2024 - 17:32

Güncelleme: 15.04.2024 - 17:32

Trendyol Süper Lig'deki Samsunspor maçının ardından görevinden ayrılan Fernando Santos, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'la vedalaştı.

Siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanımız Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında eski teknik direktörümüz Fernando Santos ile yardımcılarını ağırladı. Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul ile Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kadir Kılıç’ın da yer aldığı buluşmada Başkanımız Hasan Arat, Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür ettiği Santos’la yardımcılarına bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi" ifadeleri yer aldı.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Fernando Santos ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Beşiktaş’ı çok sevdik. Beşiktaş’ı izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Kulüpteki ve tesisteki tüm personel güleryüzlü ve cana yakındı. Bunu hiç unutmayacağız. Burada olmak hepimiz için çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz."

Beşiktaş'ın başında 16 maça çıkan Fernando Santos, 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.