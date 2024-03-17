Fernando Santos'tan istifa yanıtı: 'Göreve geldiğimizde...'

Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:43

Güncelleme: 17.03.2024 - 10:43

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor’a 2-1 kaybetti. Tüpraş Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Maça kötü başlamadıklarını vurgulayan Santos, “Karakter koyarak başlamaya çalıştık ama maalesef erken gollerle geriye düştük. Takımın reaksiyonu iyiydi. İlk yarı fırsatları değerlendiremedik. Ardından penaltıyla 2-0 geri düştük. İkinci yarı takımım inanılmaz bir reaksiyon gösterdi, topu hızlı çevirdik, öndeydik. Hızlı rakip kaleye gittik. Bu sene oynadığımız en iyi oyunlardan birini oyandık, ikinci yarı performansımıza bakarak. Fırsatlar yakaladık ama golü bulamadık. Penaltı pozisyonu için de böyle bir penaltı görmedim. Bu maçın hakkı beraberlikti. Ama futbolda bunlar da var. Sonuca bakarak oluyor her şey” diye konuştu.

“İSTİFA GİBİ BİR DÜŞÜNCE..."

Kariyerinde daha zor durumlarda da çalıştığını aktaran Portekizli çalıştırıcı, “Şu an istifa gibi bir düşünce aklımın ucundan geçmiyor. Sonuçlar son 3 maçtır kötü ama bence içeride Galatasaray maçı ve bugünkü maç, geldiğimiz günden beri oynadığım en iyi maç diyebilirim. Galatasaray maçında da bugün de hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Göreve geldiğimizde süreç iyi gidiyordu. Tabii sonuç almadığınız zaman kötü oluyor, bu doğal. İkinci yarı performanslarının üzerine gideceğiz. Bunları maça yaymaya çalışacağız. Maç kaybettiğin zaman üçüncülük şansı zor oluyor ama hala şansımız var. Bu oyuncu grubuna güveniyorum onlarla beraber olmak zorundayız. Hedefimiz üçüncülük ve kupa. Bu hedefleri de başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM”

İlk yarı iyi oynamadıklarını anlatan Santos, “Ben oyuncularımı asla eleştirmem. Onların performanslarıyla ilgili asla ağzımdan bir şey çıkmaz. Onlara güveniyorum, onlarla ilerlemek zorundayız. Geçen maça bakacak olursak agresif değildik, ağır oynadık ama bugün bence iyi bir futbol oynadık. İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarı harika bir oyun oynadık. Oyuncularım çok çalıştı. Bugün 3-2’yi bulsaydık şu anki düşünceler farklı olacaktı. 3-2’yi bulacağımız bir maçtı da. Onu hak ettik, gereken her şeyi yaptık. Oyuncularımla beraber bu seneki iki hedefimizi başaracağız” diye konuştu.

“KAYBETTİKTEN SONRA UYUYAMAZSINIZ”

Mağlubiyetten dolayı mutsuz olduğunu aktaran Fernando Santos, “Kaybetmek benim tahammül ettiğim bir şey değil. Biz Beşiktaş’ın parçası olduğumuzun farkındayız. Beşiktaş’ın parçasıyken kaybettikten sonra uyuyamazsınız. Mutsuzum, taraftar çok mutsuz, taraftar mutsuz olduğu için oyuncular da mutsuz. Ama bir şeyleri bırakamayız. Kapasitemizi göstermek zorundayız. İyi ve pozitif olmamız lazım. Bunun acısını hepimiz yaşıyoruz. Taraftar da haklı. Kolay değil, Beşiktaş gibi bir takımın bu kadar maç kaybetmesi. Bence bugün ve Galatasaray maçında takım iyi performans gösterdi ama futbolda böyle oluyor. Çok fırsat yakalıyorsunuz ama gol olmuyor. Bunlar futbolun içinde var. Taraftar ne kadar kızgın olsa da beraber bu ligi bitireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Son dakikada kaçan penaltıya da değinen Santos, “İdmanlarda sürekli Rashica penaltı atıyor. Penaltı kaçırdığını da görmedim. Bizim penaltı sıralamamız Cenk, Rashica, Semih, Aboubakar. Bugün penaltıda garip bir durum oldu” diyerek sözlerini tamamladı.