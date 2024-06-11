Geleceği tarih belli oldu: Beşiktaş, van Bronckhorst'a kavuşuyor!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 15:52
Geleceği tarih belli oldu: Beşiktaş, van Bronckhorst'a kavuşuyor!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör arayışını Giovanni van Bronckhorst ile anlaşarak noktalamıştı. Hollandalı teknik adamın İstanbul'a geleceği tarihin yanı sıra imza töreninin ne zaman düzenleneceği de belli oldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre, 13 Haziran Perşembe günü Türkiye'ye gelecek olan van Bronckhorst için, 14 Haziran Cuma günü resmi imza töreni yapılması planlanıyor.


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