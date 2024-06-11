Geleceği tarih belli oldu: Beşiktaş, van Bronckhorst'a kavuşuyor!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör arayışını Giovanni van Bronckhorst ile anlaşarak noktalamıştı. Hollandalı teknik adamın İstanbul'a geleceği tarihin yanı sıra imza töreninin ne zaman düzenleneceği de belli oldu.
NTV Spor'da yer alan habere göre, 13 Haziran Perşembe günü Türkiye'ye gelecek olan van Bronckhorst için, 14 Haziran Cuma günü resmi imza töreni yapılması planlanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nazlıcan İrem Köroğlu sessizliğini bozdu
- Süleyman Soylu salonu terk etti!
- Bahçeli'den 'sığınmacı' çıkışı
- 'Para an itibarıyla faizden değil...'
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama!
- Usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti
- Akşener'e yakın isimden İmamoğlu'na ziyaret
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- 'Fedakarlığımız önümüze engel olarak konuyor'
- AFAD duyurdu: Ankara'da deprem