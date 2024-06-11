Menajeri İstanbul'a davet edildi: Beşiktaş, stoper transferinde sona yakın!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista ve Stefan Savic transferlerinde sona geldiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 15:25
Menajeri İstanbul'a davet edildi: Beşiktaş, stoper transferinde sona yakın!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu 2 stoperle anlaşma aşamasına geldi.

PAULISTA'NIN MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Gabriel Paulista'nın menajerini İstanbul'a davet etti.

Stefan Savic

SAVIC YILLIK ÜCRETİNDE İNDİRİME GİTTİ

Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Stefan Savic ise yıllık ücret talebinde indirime gitti. Beşiktaş, 33 yaşındaki Karadağlı stoper ile de anlaşma aşamasına geldi.


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