Ferrari'den Carlos Sainz'e yeni kontrat

Formula 1 ekiplerinden Scuderia Ferrari, merakla beklenen gelişmeyi resmen duyurdu. Kontratı bu sezon sonunda tamamlanacak olan İspanyol pilot Carlos Sainz Jr ile 2 yıllık yeni anlaşma imzalandı.

Böylelikle Sainz Jr, 2024 sezonu sonuna kadar Ferrari'de kalacak.

???????????? ??????????



Committing his future with us until 2024, @CarlosSainz55 is staying for another two years https://t.co/kxu4MmSlWT#essereFerrari #Sainz2024 pic.twitter.com/0ONJCJYm6Y