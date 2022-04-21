Ferrari'den Carlos Sainz'e yeni kontrat
Ferrari, yaptığı açıklama ile Carlos Sainz'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Formula 1 ekiplerinden Scuderia Ferrari, merakla beklenen gelişmeyi resmen duyurdu. Kontratı bu sezon sonunda tamamlanacak olan İspanyol pilot Carlos Sainz Jr ile 2 yıllık yeni anlaşma imzalandı.
Böylelikle Sainz Jr, 2024 sezonu sonuna kadar Ferrari'de kalacak.
???????????? ??????????— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 21, 2022
Committing his future with us until 2024, @CarlosSainz55 is staying for another two years https://t.co/kxu4MmSlWT#essereFerrari #Sainz2024 pic.twitter.com/0ONJCJYm6Y
2021'den beri Ferrari'de yarışan Sainz Jr yaptığı açıklamada, "Ferrari ile kontratımı yenilediğim için çok mutluyum. Daha önce de demiştim, Formula 1'de yarışabileceğiniz daha iyi bir takım yok" dedi.
Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise Sainz Jr ile pist içinde ve pist dışında çok iyi çalıştıklarını ve yeni sözleşmenin kendileri için çok doğal bir adım olduğunu belirtti.
Takımın diğer pilotu Charles Leclerc ile sezona harika giriş yapan İspanyol pilot, 33 puanla sürücüler klasmanında 3. sırada bulunuyor.
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