Feyenoord 10 kişi kaldı: Salzburg 3 puan ile tanıştı!
Red Bull Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Feyenoord'u 3-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Salzburg, deplasmanda Feyenoord ile karşılaştı. Feyenoord Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.
Salzburg'un galibiyet gollerini 45+2 ve 58. dakikalarda Karim Konate, 86. dakikada ise Daouda Guindo kaydetti. Feyenoord'un golü 81.dakikada Hadj Moussa'dan geldi.
FEYENOORD 10 KİŞİ KALDI
Feyenoord'da Chris Nadje, maçın 81. dakikasında doğrudan kırmızı kartgörerek takımını 10 kişi bıraktı.
Feyenoord, deplasmanda oynadığı Girona ve Benfica galibiyetleri sonrası kendi sahasında bir kez daha maç kaybetti. Priske'nin takımı, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları ilk mağlubiyeti de yine kendi evinde Leverkusen'e karşı almıştı.
SALZBURG'DAN İLK GALİBİYET
Oynadığı ilk 3 maçını kaybeden Salzburg ise Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Konuk ekip bu galibiyet puanını 3'e çıkardı. Feyenoord ise 6 puanda kaldı.
Bir sonraki maçta Salzburg, Leverkusen ile oynayacak. Feyenoord ise Manchester City ile karşılaşacak.
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