Feyenoord - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
FEYENOORD - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Stadion Feijenoord'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
FEYENOORD - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Feyenoord, grupta oynadığı son maçta Lazio deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Atletico Madrid ise evinde karşılaştığı Celtic karşısında 6-0'lık galibiyet almıştı.
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