Feyenoord - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:23
Feyenoord - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

FEYENOORD - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadion Feijenoord'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

FEYENOORD - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Feyenoord, grupta oynadığı son maçta Lazio deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Atletico Madrid ise evinde karşılaştığı Celtic karşısında 6-0'lık galibiyet almıştı.


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