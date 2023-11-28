Lazio - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:14
Lazio - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.

Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, deplasmanda Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

LAZIO - CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

LAZIO - CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Lazio, grupta oynadığı son maçta evinde Feyenoord ile oynadığı maçta 1-0'lık galibiyet almıştı.

Celtic ise deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid karşısında 6-0'lık mağlubiyet almıştı.


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