Lazio - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.
Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, deplasmanda Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
LAZIO - CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA?
Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
LAZIO - CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Lazio, grupta oynadığı son maçta evinde Feyenoord ile oynadığı maçta 1-0'lık galibiyet almıştı.
Celtic ise deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid karşısında 6-0'lık mağlubiyet almıştı.
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