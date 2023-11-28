Manchester City - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Marco Rose'un ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MANCHESTER CİTY - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Young Boys'u 3-0 mağlup etmişti.
Leipzig ise Kızılyıldız deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte tam liste...
- Kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- Belözoğlu, Ilıcalı'nın parasını kaptırmış
- Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
- Ve Tanju Özcan 'Baba Evi'nde
- NATO'dan Türkiye açıklaması
- O kadınla ilgili karar verildi!
- 5 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!
- Türk Lirası'nın gerçek değerini açıkladı