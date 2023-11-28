Manchester City - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:10
Manchester City - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Marco Rose'un ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MANCHESTER CİTY - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Young Boys'u 3-0 mağlup etmişti.

Leipzig ise Kızılyıldız deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


Manchester City RB Leipzig Şampiyonlar Ligi

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