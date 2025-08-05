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Feyenoord maçı öncesi... Jose Mourinho hazırlık kampının en iyisini belirledi!

Feyenoord maçı öncesi... Jose Mourinho hazırlık kampının en iyisini belirledi!

5.08.2025 13:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Feyenoord maçı öncesi... Jose Mourinho hazırlık kampının en iyisini belirledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, hazırlık kampının en iyi oyuncusu olarak Polonyalı oyuncu Sebastian Szymański'yi gösterdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçı öncesinde yapılan idmanda Polonyalı yıldızını alkışlattı.

Szymanski'nin hazırlık süreci boyunda gösterdiği performans hakkında konuşan Portekizli teknik direktör, "Hazırlık sürecini tamamladık. Eğer 'hazırlık döneminin en iyisi' diye bir ödül verilseydi bunu Sebastian Szymański kazanırdı" dedi.

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SÖZLEŞMESİ 2027 YAZINA KADAR 

2023 yazında Fenerbahçe'ye katılan ve kısa sürede takımın kilit isimlerinden biri haline gelen 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan Szymanski, teknik heyetin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 

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