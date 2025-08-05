Kerem Aktürkoğlu transferinde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Eğer forma giyerse...

Fenerbahçe'de tüm gözler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak Feyenoord maçına çevrilirken, Kerem Aktürkoğlu transferi için de girişimler tüm hızıyla sürüyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile 3+1 yıllık sözleşme ve senelik 5 milyon Euro maaşa anlaşma sağladı.

NICE MAÇINDA OYNARSA...

Benfica ile pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda çarşamba günü oynayacağı Nice maçı öncesi bu transferi bitirmek istiyor.

Kerem Aktürkoğlu eğer Benfica'nın Nice ile oynayacağı maçta forma giyerse UEFA kurallarına göre Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcuyu Şampiyonlar Ligi elemelerinde kadrosuna almasına izin verilmeyecek.

MOURINHO İSTİYOR

Jose Mourinho'nun da Kerem Aktürkoğlu'nu özellikle Feyenoord ile oynanacak rövanş maçında oynatmak istediği, bu yüzden de Fenerbahçe'nin bu transferi çarşamba gününe kadar bitirmeyi hedeflediği belirtildi.