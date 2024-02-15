Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda sahasında Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:15
Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.

Arne Slot yönetimindeki Feyenoord, sahasında Daniele De Rossi'nin ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

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FEYENOORD - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Feijenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

FEYENOORD - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.


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