Feyenoord seriye bağladı: Kendi evinde Utrecht'e acımadı!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:39

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:39

Hollanda Ligi'nin 27. haftasında Feyenoord, sahasında Utrecht ile karşı karşıya geldi. Feyenoord, karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Utrecht, 2. dakikada Othman Boussaid'in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 32. dakikada Sam Lammers'in penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Feyenoord, 36'da Igor Paixao ile golü buldu ve soyunma odasına 2-1 ile gitti.

Feyenoord, Oscar Frauolo'nun 65'te kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladığı. Ev sahibi ekip, 71. dakikada David Hancko'nun attığı golle durumu 3-2'ye getirdi. Feyenoord, 85'te Leo Sauer ile bir gol daha bularak maçı 4-2 kazandı.

3 MAÇLIK SERİ YAKALADI

Feyenoord, bu skorla birlikte ligde arka arkaya 3. galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Feyenoord, 65 puana yükseldi. Utrecht, 36 puanda kaldı.

Hollanda Ligi'nin bir sonraki haftasında Feyenoord, Volendam deplasmanına gidecek. Utrecht, sahasında Zwolle ile karşılaşacak.