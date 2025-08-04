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Kerem Aktürkoğlu'nun ardından... Fenerbahçe'den bir Benficalı yıldıza daha kanca!

Kerem Aktürkoğlu'nun ardından... Fenerbahçe'den bir Benficalı yıldıza daha kanca!

4.08.2025 11:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kerem Aktürkoğlu'nun ardından... Fenerbahçe'den bir Benficalı yıldıza daha kanca!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Benfica forması giyen Florentino ile ilgilendiği iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de, sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

Gianluigi Longari'nin haberine göre; Fenerbahçe, Benfica forması giyen Florentino Luis ile de ilgileniyor.

30 MİLYON EURO İSTEDİLER

Portekiz ekibinin oyuncu için bonservis beklentisinin 30 milyon Euro olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ SEZON PERFORMANSI

Angola asıllı Portekizli futbolcu Benfica formasıyla geçtiğimiz sezonda 45 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asisti bulunan Florentino Luis'inn 22 milyon Euro değeri bulunuyor.

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