Feyenoord uzatmalarda nefes aldı!

Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de Feyenoord, evinde Volendam karşısında uzatmada bulduğu gollerle kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 08:01
Feyenoord uzatmalarda nefes aldı!
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Eredivisie'nin 15. haftasında Arne Slot'un yönetimindeki Feyenoord evinde Michael Dingsdag'ın ekibi Volendam'a konuk oldu.

Feyenoord Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Feyenoord 3-1 kazanırken Feyenoord'un gollerini 13. dakikada Quinten Timber, 90+4'te Santiago Gimenez ve 90+6'da Igor Paixao kaydetti.

Volendam'ın golünü ise 31. dakikada Lequincio Zeefuik kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 35'e yükseltirken, Volendam 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Feyenoord deplasmanda Heracles'e konuk olurken, Volendam deplasmanda Heerenveen ile karşılaşacak.


feyenoord Volendam Eredivisie

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