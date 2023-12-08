Feyenoord uzatmalarda nefes aldı!
Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de Feyenoord, evinde Volendam karşısında uzatmada bulduğu gollerle kazandı.
Eredivisie'nin 15. haftasında Arne Slot'un yönetimindeki Feyenoord evinde Michael Dingsdag'ın ekibi Volendam'a konuk oldu.
Feyenoord Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Feyenoord 3-1 kazanırken Feyenoord'un gollerini 13. dakikada Quinten Timber, 90+4'te Santiago Gimenez ve 90+6'da Igor Paixao kaydetti.
Volendam'ın golünü ise 31. dakikada Lequincio Zeefuik kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 35'e yükseltirken, Volendam 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Feyenoord deplasmanda Heracles'e konuk olurken, Volendam deplasmanda Heerenveen ile karşılaşacak.
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