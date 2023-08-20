Feyenoord'un 3 puan hasreti dinmedi
Feyenoord, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Sparta Rotterdam ile 2-2 berabere kaldı.
Hollanda Eredivisie'nin ikinci haftasında Sparta Rotterdam kendi evinde Feyenoord ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Sparta Rotterdam'da golleri 40 ve 54. dakikalarda Charles Brym kaydetti. Feyenoord'un golleri 77. dakikada Santiago Gimenez ve 90+1'de Leo Sauer'den geldi.
FEYENOORD'UN 3 PUAN HASRETİ SÜRDÜ
Sparta Rotterdam bu beraberlikle puanını 4'e yükseltirken Feyenoord 2 maç sonunda 2 puanda kalmış oldu.
Sparta Rotterdam bir sonraki maçta Heerenveen deplasmanına giderken, Feyenoord kendi sahasında Almere City ile karşılaşacak.
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