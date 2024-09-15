Feyyaz Uçar'dan Chamberlain sözleri: 'Tek başına takımdan ayrı...'

Yayınlanma: 15.09.2024 - 13:56

Güncelleme: 15.09.2024 - 14:55

Beşiktaş'ın futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar, Trabzonspor maçı öncesi siyah beyazlı takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rafa Silva'nın gösterdiği başarılı performansla Beşiktaş'ın önceki yıldızlarını rafa kaldırdığını belirten Feyyaz Uçar, gönderilmek istenmesine rağmen takımda kalan Alex Oxlade Chamberlain'in durumu hakkında da konuştu. Uçar'ın açıklamaları şöyle:

"Diğerlerine haksızlık etmeyelim ama Rafa Silva geldikten sonra Beşiktaş'ın önceki yıldızlarını rafa kaldırdı hakikaten. Müthiş bir performans... Onun kadar futbol aklını kullanabilen ve düşündüğü şeyi o an yapabilen çok az oyuncu gördüm. Müthiş bir serilik var ve kafası da çok çabuk çalışıyor. Bu yetenekli oyuncuları diğerlerinden ayıran en büyük özelliktir ve ona da sahip Rafa."

"RAFA, IMMOBILE VE SEMİH GÜZEL BİR ÜÇLÜ ORGANİZASYON YARATTILAR"

"Uzun yıllardır Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi ilk maçından itibaren performansına başladı. Immobile ile güzel işler yapıyorlar. Zaman zaman Semih de onlara asistlerde bulundu. Şu anda güzel bir üçlü bir organizasyon yarattılar ki Joao Mario da onlara büyük katkı sağlayacak. O açıdan çok mutluyuz."

"GEDSON BAMBAŞKA BİR OYUNCU OLDU"

"Sadece Rafa değil, Immobile de çok büyük performans gösteriyor. Paulista müthiş performans gösteriyor. Gedson, Rafa'nın gelişiyle birlikte başka bir kimliğe büründü, bambaşka bir oyuncu oldu. Artık güler yüzlü, neşeli bir Gedson görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yeterki bu birliktelikleri, arkadaşlıkları bozulmasın. Bizim dönemimizde de böyleydi. Takım içerisindeki dostluk, arkadaşlık iyi olursa mutlaka sahaya güzel şekilde yansıyor."

"CHAMBERLAIN İÇİN SON KARAR VAN BRONCKHORST'UN"

"Chamberlain'i tek başına takımdan ayrı tutmak doğru olmaz. Neticede hepimiz o yollardan geçtik. Onu da hocamız öyle uygun gördü ve takımla birlikte idmanlara devam edecek. Tabii ki kadrolarımızı Avrupa Ligi ve Türkiye Ligi için belirledik. Belki ilk planda onu düşünemeyebiliriz ama sezonun ikinci yarısında yeni kadrolarda... Tamamen onun idmanlardaki performansına bağlı. Onun kararını tamamen hocamız verecek. Güzel maçları da oldu. Kötü bir sakatlık yaşadı, toparlandı. Hep beraber bu süreci izleyeceğiz ama her konuda son karar Van Bronckhorst'un tabii."