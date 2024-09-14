Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı: 2 oyuncu kafilede yer almadı!

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Yeni transfer Joao Mario kafilede yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı: 2 oyuncu kafilede yer almadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 14:42

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Şenol Günel yönetimindeki ilk maçına çıkacak bordo-mavilileri kayıpsız geçerek çıkışını sürdürmek isteyen Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.

JOAO MARIO KAFİLEDE

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yeni transfer Joao Mario yer aldı. Siyah-beyazlılar Trabzon'a Alex Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş'i götürmedi.

 


Etiketler: #beşiktaş #trabzonspor #Kamp Kadrosu

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