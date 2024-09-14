Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı: 2 oyuncu kafilede yer almadı!
Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Yeni transfer Joao Mario kafilede yer aldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Şenol Günel yönetimindeki ilk maçına çıkacak bordo-mavilileri kayıpsız geçerek çıkışını sürdürmek isteyen Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.
JOAO MARIO KAFİLEDE
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yeni transfer Joao Mario yer aldı. Siyah-beyazlılar Trabzon'a Alex Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş'i götürmedi.
Trabzonspor maçı kamp kadromuz. ?? #TSvBJK pic.twitter.com/WhRYnGetJf— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 14, 2024
Etiketler: #beşiktaş #trabzonspor #Kamp Kadrosu
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