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FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu!

FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu!

5.07.2026 23:51:00
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FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu!

ABD, FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası finalinde karşılaştığı Sırbistan'ı 107-81 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası, bugün oynanan klasman, üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erdi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan müsabakaların ardından ABD, finalde Sırbistan'ı 107-81 mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçında Avustralya'ya 77-69 yenilen Türkiye ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Final:

ABD-Sırbistan: 107-81

Üçüncülük maçı:

Avustralya-Türkiye: 77-69

5-6. karşılaşması:

Kanada-Fransa: 76-97

7-8. karşılaşması:

Porto Riko-Litvanya: 93-98

9-10. karşılaşması:

Slovenya-Çin: 76-71

11-12. karşılaşması:

Fildişi Sahili-Yeni Zelanda: 85-81

13-14. karşılaşması:

İtalya-Japonya: 95-62

15-16. karşılaşması:

Kamerun-Venezuela: 61-71

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