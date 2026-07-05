FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu!

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası, bugün oynanan klasman, üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erdi.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan müsabakaların ardından ABD, finalde Sırbistan'ı 107-81 mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçında Avustralya'ya 77-69 yenilen Türkiye ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.
Organizasyonda bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Final:
ABD-Sırbistan: 107-81
Üçüncülük maçı:
Avustralya-Türkiye: 77-69
5-6. karşılaşması:
Kanada-Fransa: 76-97
7-8. karşılaşması:
Porto Riko-Litvanya: 93-98
9-10. karşılaşması:
Slovenya-Çin: 76-71
11-12. karşılaşması:
Fildişi Sahili-Yeni Zelanda: 85-81
13-14. karşılaşması:
İtalya-Japonya: 95-62
15-16. karşılaşması:
Kamerun-Venezuela: 61-71