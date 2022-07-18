FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Polonya'yı 54-53 yendi

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden ay-yıldızlılar, üçüncü maçında karşılaştığı Polonya’yı 54-53’lük skorla yendi.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 22:10
FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Polonya'yı 54-53 yendi
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Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Polonya'yı 54-53 yendi.

Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk yarısını 34-29 önde tamamlayan milli takım, çekişmeli geçen karşılaşmadan 54-53 galip ayrıldı.

Türkiye, gruptaki maçlarını 2 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamladı. Milli takımın 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak son 16 turundaki rakibi oynanacak diğer maçlardan sonra belli olacak.


20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı FIBA basketbol
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