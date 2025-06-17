Cumhuriyet Gazetesi Logo
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları'nda her sayı mamaya dönüşüyor

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları'nda her sayı mamaya dönüşüyor

17.06.2025 14:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları'nda her sayı mamaya dönüşüyor

Kadın ve Erkek A Milli Basketbol Takımlarının resmi sponsoru olan Hepsiburada, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları boyunca sahalardaki heyecanı sokak hayvanları ile paylaşıyor. “Potadan Patiye” projesiyle A Milli Basketbol Takımları'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası müsabakaları boyunca attığı her sayı, 5 kilo mama olarak Kurtaran Ev Derneği aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırılacak.

Hepsiburada, Kadın ve Erkek A Milli Basketbol Takımlarımızın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları yolculuğunda sokak hayvanları için anlamlı bir proje hayata geçiriyor. Toplumsal faydayı odağına alan Hepsiburada, Potadan Patiye projesiyle hem milli takımlarımıza destek olmayı hem de sahadaki başarının sokaktaki patili dostlarımıza umut olmasını hedefliyor. 

Proje kapsamında Kadın ve Erkek A Milli Basketbol Takımlarının yaz boyunca sürecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası maçları sırasında attığı her sayı için 5 kilo mama Kurtaran Ev Derneği’ne bağışlanacak. Bu mamalar, sokak hayvanlarının hayatta kalmasına ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine önemli katkı sağlıyor.


KULLANICILAR DA DESTEK VEREBİLECEK

Kampanya süresince Hepsiburada müşterileri de Patili Dostlara Destek Sayfası üzerinden projeye katkı sağlayabilecek. Bu sayfa üzerinden indirimli fiyatlarla sipariş edilen mamalar, teslimat adresi seçimine gerek kalmadan HepsiJET aracılığıyla Kurtaran Ev Derneği’ne ücretsiz ulaştırılıyor. 

2024 yılından bu yana Kurtaran Ev iş birliğiyle çip ve karne sponsorluğu, mama desteği ve bağış kampanyalarıyla sokak hayvanlarını destekleyen Hepsiburada, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları boyunca da her basketi iyilikle buluşturarak farkındalık yaratmayı sürdürüyor.

Patili Dostlara Destek Sayfası: https://www.hepsiburada.com/patili-dostlara-destek

İlgili Konular: #a milli kadın basketbol takımı #12 dev adam #a milli erkek basketbol takımı #Potanın Perileri

İlgili Haberler

Potanın Perileri, Litvanya'yı yendi
Potanın Perileri, Litvanya'yı yendi A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta Litvanya'yı 73-68 mağlup etti.
Potanın Perileri'nde hedef madalya!
Potanın Perileri'nde hedef madalya! Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, Başantrenör Ekrem Memnun ve Kaptan Olcay Çakır Turgut, 18-29 Haziran'da düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulundu.
Potanın Perileri, İzlanda'yı mağlup etti!
Potanın Perileri, İzlanda'yı mağlup etti! A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında İzlanda'yı 83-76 yendi.