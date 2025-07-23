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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

23.07.2025 16:37:00
Güncellenme:
AA
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda temsilcilerimiz Beşiktaş BOA ve Emlak Konut'un rakipleri belli oldu.

Türkiye'den 2 basketbol kulübünün katıldığı 2025-2026 sezonu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezon kura çekimi yapıldı.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde normal sezonda yer alacak takımlar, 4'erli 12 gruba ayrıldı.

Türk takımlarından Beşiktaş BOA, J Grubu'nda Enea Gorzow (Polonya), Charnay Basket (Fransa) ve Athinaikos Qualco (Yunanistan) ile mücadele edecek.

Emlak Konut ise E Grubu'nda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turundaki Umana Reyer Venezia (İtalya)/Kızılyıldız (Sırbistan) eşleşmesinin kaybedeni, TTT Riga (Letonya) ve Saarlouis Royals (Almanya) ile karşılaşacak.

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