FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Beretta Familia'ya kaybetti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Beretta Familia'ya 76-72 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2022 Cuma, 07:28
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Beretta Familia'ya kaybetti
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında İtalya'nın Beretta Famila ekibine deplasmanda 76-72 yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk periyodu 21-18 üstün geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına da 39-34 önde gitti.

Müsabakanın üçüncü çeyreği 58-58 berabere tamamlanırken, Beretta Famila son periyodu daha iyi oynayarak salondan 76-72 galip ayrıldı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi grupta üçüncü kez mağlup olurken, İtalyan ekibi ise dördüncü galibiyetini elde etti.


FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Beretta Familia

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