Sivasspor, hazırlık maçında Saarbrücken'i yendi
Demir Grup Sivasspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Almanya 3'üncü Lig ekibi FC Saarbrücken'i 2-1 mağlup etti.
Antalya’nın Belek turizm bölgesinde çalışmalarını sürdüren Sivasspor, hazırlık maçında Almanya 3'üncü Lig ekibi FC Saarbrücken ile karşılaştı.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sahaya, Emre Satılmış, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Charis Charisis, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski ilk 11’iyle çıktı. Mücadele Sivasspor'un gollerini 34'üncü dakikada penaltıdan Karol Angielski, 63'üncü dakikada Dia Saba atarken; FC Saarbrücken’in golünü ise 71'inci dakikada Justin Steinkötter kaydetti.
Kırmızı-beyazlılar, kamptaki son hazırlık maçında ise 10 Aralık Cumartesi günü saat 12.30’da Ankaragücü ile karşılaşacak.
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İşte 2023 yılının poşet fiyatı
- NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut
- AKP istismara sessiz kaldı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- Çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı!
- Ücretsiz yemek önergesine AKP'li belediyeden 'yanıt'
- Kemal Kılıçdaroğlu ateş püskürdü
- Otobüsle gelip TIR ve kamyonlarla götürüyorlar