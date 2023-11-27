NBA'de Cedi Osman'ın takımı deplasmanda mağlup oldu!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı San Antonio Spurs deplasmanda karşılaştığı Denver Nuggets'a mağlup oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon devam ediyor.
Denver Nuggets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs'ü sahasında 132-120 yendi.
Nuggets'ta 39 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle oynayan Nikola Jokic, maçın en skorer ismi olurken, Michael Porter Jr. 25 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.
Cedi Osman'ın 7 sayı, 3 ribaunt ve 3 asist kaydettiği mücadelede Victor Wembanyama'ın 22, Devin Vassell'ın ise 19 sayılık katkıları Spurs yenilgisini önleyemedi.
ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET
Phoenix Suns, deplasmanda New York Knicks'i 116-113 mağlup etti.
Suns, Devin Booker'ın bitime 1.7 saniye kala attığı üçlükle Knicks'i yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Booker, 28 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken, Eric Gordon 25 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı.
Knicks'te Jalen Brunson 35 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist, Julius Randle ise 28 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.
SONUÇLAR
Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 108-102
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 113-103
New York Knicks-Phoenix Suns: 113-116
Orlando Magic-Charlotte Hornets: 130-117
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 97-119
Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 118-109
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 105-102
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 132-120
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