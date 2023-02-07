FIBA Şampiyonlar Ligi'nden Türk takımlarının maçlarına erteleme kararı
Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları karşılaşmaların ertelendiği açıklandı.
FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu hafta yapacağı maçlar ertelendi.
FIBA, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacak olan Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji takımlarının bu hafta yapacağı maçların, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
FIBA'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaşanan yıkıcı olayların ardından, bu hafta Türk takımlarının oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi ve maç tarihleri yeniden planlanacak" ifadeleri kullanıldı.
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